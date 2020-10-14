120 litre sahte alkolü kargoya vermek üzereyken yakalandılar

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri kentte son günlerde 6 kişinin hayatını kaybettiği 7 kişiyi ise komaya sokan sahte alkolle ilgili operasyonları yoğunlaştırdı. Sıkı denetim yapan ekipler bazı kişilerin sosyal medya üzerinden pazarladıkları sahte alkolleri 6 kentteki bazı kişilere kargo aracılığı ile gönderecekleri bilgisini alınca operasyon düzenlendi.

KARGOYLA GÖNDERİYORLARMIŞ

Polis ekipleri, merkez Akdeniz ilçesindeki bir kargo şubesini takibe aldı. İki kişinin kargo şubesine 6 koli içinde 120 litre sahte alkol getirmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonda iki kişi gözaltına alınırken yapılan araştırmalar sonunda zanlıların sahte alkolleri merkez Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle 5330 sokaktaki bir depoda sakladıklarını belirlendi. Depoya baskın yapan ekipler, 680 litre metanol maddesi yüksek etil alkol ile şişelerde çok sayıda anason kitleri ve enjektör ele geçirdi. Ayrıca bidonlar üzerine basılan etiketlerde bulundu. Bir kişi de burada gözaltına alındı.

Gözaltına alınan B.O., Y.A. ve A.K. adliyeye sevk edilirken, kaçak alkole ise el konuldu.

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