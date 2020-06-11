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13-14 Haziran’da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Corona virüs salgının ülkemizde ve dünyada etkisi haftalar geçmesine rağmen devam ediyor. İkinci dalganın başlayıp başlamayacağı konuşulurken, yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi merak ediliyor. Kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu hakkında açıklamada bulunmaması hafta sonu sokağa çıkma yasağının olmayacağı şeklinde değerlendirildi. Peki 13-14 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı?

08:34 -
Haberler Gündem
13-14 Haziran’da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Normalleşme süreci kapsamında adımlar atılırken uzun zaman sonra ilk kez geçtiğimiz hafta sokağa çıkma yasağı uygulanmadı. Bazı vatandaşların sosyal mesafe ve maske takma gibi bireysel tedbirleri uygulamadığının görülmesinin ardından bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı merak ediliyordu.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

1 Haziran tarihi itibarıyla normalleşme dönemi başladı ve birçok işletme faaliyetlerine başladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması olmadı. Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Bu durum hafta sonu sokağa çıkma yasağının olmayacağı şeklinde değerlendirildi. Önümüzdeki günlerde sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklamalar yapıldığında sayfamızda yer alacak.

CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN İPTAL EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta da İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir genelge yayınlanmış, 15 ili kapsayan bir sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada yasağın iptal edildiğini duyurmuştu.

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