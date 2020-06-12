13-14 Haziran’da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Normalleşme süreci kapsamında adımlar atılırken uzun zaman sonra ilk kez geçtiğimiz hafta sokağa çıkma yasağı uygulanmadı. Bazı vatandaşların sosyal mesafe ve maske takma gibi bireysel tedbirleri uygulamadığının görülmesinin ardından bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı merak ediliyordu.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

1 Haziran tarihi itibarıyla normalleşme dönemi başladı ve birçok işletme faaliyetlerine başladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması olmadı. Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Bu durum hafta sonu sokağa çıkma yasağının olmayacağı şeklinde değerlendirildi. Bugün sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklamalar yapıldığında sayfamızda yer alacak.

CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN İPTAL EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta da İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir genelge yayınlanmış, 15 ili kapsayan bir sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada yasağın iptal edildiğini duyurmuştu.