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Süper Loto şanslı numaralar belli oldu!

Milli Piyango’nun en çok oynanan şans oyunlarından olan Süper Loto’da dün akşam noter huzurunda yapılan çekilişte şanslı rakamlar "11-16-22-31-37-52" olarak belirlendi.

08:04 -
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Süper Loto şanslı numaralar belli oldu!

6 bilenin çıkmadığı ve büyük ikramiye olan 29 milyon 8 bin 464 liranın devrettiği akşamda, 5 bilen 24 kişi toplam 12 bin 193 liranın sahibi oldu.

SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango tarafından bu akşam gerçekleştirilen 32. çekiliş sonuçlarına göre şanslı rakamlar şu şekilde oldu: 11-16-22-31-37-52

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'nun yenilenen sisteminde Süper Loto'da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto'da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto'da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.

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Son güncelleme: 09:21 14.10.2020
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