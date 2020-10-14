Süper Loto şanslı numaralar belli oldu!

6 bilenin çıkmadığı ve büyük ikramiye olan 29 milyon 8 bin 464 liranın devrettiği akşamda, 5 bilen 24 kişi toplam 12 bin 193 liranın sahibi oldu.

SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango tarafından bu akşam gerçekleştirilen 32. çekiliş sonuçlarına göre şanslı rakamlar şu şekilde oldu: 11-16-22-31-37-52





SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'nun yenilenen sisteminde Süper Loto'da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto'da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto'da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.