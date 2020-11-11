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13 günde 3 bin 457 artçı deprem meydana geldi

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından bugüne kadar 3 bin 457 artçı sarsıntı meydana geldiği açıklandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:42, 11/11/2020
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13 günde 3 bin 457 artçı deprem meydana geldi

30 Ekim saat 14.51’de İzmir’in Seferihisar açıklarında yaşanan depremin ardından meydana gelen artçı sarsıntılar sürüyor. Sabah saatlerinde Kuşadası Körfezi merkezli olan 4.8 büyüklüğündeki deprem, İzmir’de de hissedilerek büyük paniğe sebep oldu.

Prof. Dr. Haluk Özener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 30 Ekim’den bu yana Ege Denizi’nde meydana gelen artçı deprem sayısını açıkladı.

Prof. Dr. Özener, yaptığı açıklamada 30 Ekim’den bu yana bölgede toplam 3 bin 457 artçı sarsıntı meydana geldiğini vurgulayarak, bunların 58 tanesinin şiddetinin de 4’ün üzerinde olduğunu kaydetti. (İHA)

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