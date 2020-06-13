1331. hafta Sayısal Loto şanslı numaralar belli oldu! 13 Haziran Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgulama ekranı…

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) düzenlediği 1331. hafta Sayısal Loto ve internet üzerinden oynanan 4. hafta Süper Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Noter huzurunda gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinde büyük ödül miktarları da açıklandı. Geçtiğimiz haftalardan devri bulunan Sayısal Loto'da büyük ikramiye tutarı bu akşam 3 milyona kadar çıkacak. İşte MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sayısal Loto'nun 1331. hafta çekiliş sonuçları belli oldu.

13 Haziran sonuçları: 01, 10, 18, 20, 31, 49

13 HAZİRAN SAYISAL LOTO SORGULAMA

13 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve kazanan numaralar belli oldu. MPİ bilet sorgulama ekranı ile bilet sorgulama işleminizi hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ