13 ilde şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var

Polis okulu ve ortaokul öğrencilerinin beyinlerini yıkamaya çalıştığı öne sürülen mahrem imam ve eski polislerden oluşan 20 şüpheli hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyon devam ediyor. (DHA). aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/13-ilde-safak-operasyonu-cok-sayida-gozalti-karari-var-5646212","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/13-ilde-safak-operasyonu-cok-sayida-gozalti-karari-var-5646212","pageType":"yazi","pageIdentifier":5646212,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"13 ilde u015fafak operasyonu: u00c7ok sayu0131da gu00f6zaltu0131 kararu0131 var"});aip('newsArticle', {"identifier":5646212,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/13-ilde-safak-operasyonu-cok-sayida-gozalti-karari-var-5646212/","headline":"13 ilde u015fafak operasyonu: u00c7ok sayu0131da gu00f6zaltu0131 kararu0131 var","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"mahiragar","dateCreated":1582690402,"datePublished":1582690402,"dateModified":1582690402,"info":"{"seo_news":"false"}"});