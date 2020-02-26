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13 ilde şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var

Adana merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

07:13 -
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13 ilde şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var

Polis okulu ve ortaokul öğrencilerinin beyinlerini yıkamaya çalıştığı öne sürülen mahrem imam ve eski polislerden oluşan 20 şüpheli hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyon devam ediyor. (DHA)

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