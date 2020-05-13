13 Mayıs Şans Topu sonuçları açıklandı! MPİ Şans Topu sonuçları öğren!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen Şans Topu’nun 987. hafta çekilişi bu akşam saat 21.15’te yapıldı. Çekiliş için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Şans Topu’nda geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte 1 kişi 2 milyon 389 bin TL’lik büyük ikramiyeyi almaya hak kazanmıştı. İşte 13 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları öğrenme linki…

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Şans Topu’nda bu haftanın şanslı rakamları 7-9-29-31-33 +13 olarak belirlendi.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.