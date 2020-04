13 Nisan On Numara sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları sorgulama ekranı

Her hafta pazartesi akşamı düzenlenen On Numara şans oyunun 923. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Saat 21.15’te başlayacak On Numara çekilişi için bekleyiş sürüyor. Çekilişte belirlenen 20 sayı arasından şanslı 10 rakamı doğru tahmin edenler büyük ikramiyeye hak kazanıyor. Geçtiğimiz hafta yapılan On Numara çekilişinde büyük ikramiye 2 bilete isabet etmiş ve kişi başı 208 bin lira dağıtılmıştı. Bu akşam ise On Numara çekilişinde büyük ödülün 500 bin lira seviyelerinde olması bekleniyor. İşte 13 Nisan On Numara çekiliş sonuçları sorgulama sayfası…

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi’nin 923. hafta On Numara çekilşi bu akşam saat 21.15’te başlayacak. Çekilişin ardından sonuçlar saat 21.30 sıralarında belli olacak. On Numara sonuçları açıklandığı anda sayfamızda yer alacak.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto