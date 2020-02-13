13 Şubat Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama!

Her hafta perşembe günleri düzenlenen Süper Loto oyununda 643. hafta çekilişi bu akşam saat 21.15’te yapılacak. Milli Piyango İdaresi’nin düzenlediği ve noter huzurunda yapılan Süper Loto’da bu hafta büyük ikramiye hangi şanslı bilete ve hangi ile çıkacak merek ediliyor. İşte 13 Şubat Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto’nun 13 Şubat 2020 tarihli 643. hafta çekilişi saat 21.15’te yapılacak. Çekiliş sonuçları ilerleyen dakikalarda açıklanacak. Süper Loto sonuçları açıklandığı anda sayfamızda yer alacak.

SÜPER LOTO OYUNU HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü’den öğrenilir.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto