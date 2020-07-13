13 Temmuz On Numara sonuçları açıklanıyor! MPİ On Numara sonuçları sorgulama…

Milli Piyango İdaresi’nin (MPİ) en çok tercih edilen şans oyunlarından biri olan On Numara’da haftanın sonuçları açıklanıyor. Geçtiğimiz hafta yapılan On Numara çekilişinde 2 kişi on doğru rakamı tahmin ederek büyük ödülü almaya hak kazanmıştı ve kişi başı 250 bin TL ikramiye almıştı. Bu hafta ise On Numara’da büyük ödül tutarının yaklaşık 600 bin TL seviyelerinde olması bekleniyor. İşte 13 Temmuz On Numara sonuçları sorgulama ekranı…

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara’nın 936. hafta çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. On Numara çekilişi saat 21.15’te yapılacak ve sonuçlar ilerleyen dakikalarda belli olacak. On Numara sonuçları açıklandığı anda sayfamızda yer alacak.

ON NUMARA OYUNU HAKKINDA BİLGİLER

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar)

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto