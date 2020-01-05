13 yaşındaki Dilvin’in ölümünde yanlış iğne iddiası

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 31 Aralık gecesi karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle özel bir hastaneye götürülen 13 yaşındaki Dilvin Ak yoğun bakımda hayatını kaybetti. Dilvin’in ölümü şüpheli bulan savcılık, kızın cansız bedenini otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.

Torununu kendisinin büyüttüğünü ve göz göre göre öldüğünü söyleyen dede Servet Akoğlan, yaşananları şöyle anlattı:

“YER YOK DEYİP EVE GÖNDERMİŞLER”

28 Aralık’ta karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle annesi özel bir hastanenin acil servisine götürmüş. ‘Gribal enfeksiyon’ deyip, ilaç yazmışlar. Annesi, “Durumu kötü, en azından bir serum taksaydınız” demiş. Yer olmadığını söyleyip, eve göndermişler. 31 Aralık’ta durumu daha da ağırlaşınca, tekrar aynı özel hastaneye götürdük. Bayılıp, sedyede kusmaya başladı. Doktor dört serum taktırdı. “Sürekli olarak karnım ağrıyor, dayanamıyorum” diyordu. Film çekip, tahlil yaptılar.

GENEL CERRAH İLE DOKTORUN ‘İĞNE’ TARTIŞMASI

Saat 22.00 sıralarında servise aldılar. Karnının ağrıdığını söyleyip, sürekli ağlıyordu. 00.00’da tekrar kusmaya başladı. Çok sancısı vardı. Bir ara anneannesine “Elini ısırabilir miyim?” demiş. O da dayanamayıp, kabul etmiş. Diş izleri halen eşimin elinde duruyor. Bir ara kızımın hemşirelerin odasına olduğunu öğrendim, peşinden gittim. Genel cerrah ile çocuk doktoru aralarında tartışıyorlardı. Cerrah, “Çocuğun hiçbir şeyi yok. Bu psikolojik bir olay. Belirli periyotlarla bağırıyor. İğne yapalım” demiş. Çocuk doktoru, “Bu iğne nefesini keser yaptırmayalım” demiş. O sırada elinde şırıngayla bir hemşire içeri girdi. Sonradan öğrendiğimize göre o iğne, 18 yaşından küçüklere yapılmazmış.

“ÇOCUĞUN NEFESİ KESİLDİ”

Saat 05.30 sıralarında torunumun durumu daha da ağırlaştı. Yoğun bakıma aldılar. Doktor bana, “Hiç korkma, bunlar psikolojik olay. Bundan insan ölmez” diyerek, sakinleştirmeye çalıştı. Yoğun bakımın kapısında bekliyordum. 15-20 dakika sonra doktor çıktı, “Çocuğun nefesi kesildi” dedi ve içeri girdi. 5 dakika sonra tekrar çıkıp, “Çocuğun kalbi durdu, tekrar çalıştırmak için uğraşıyoruz” dedi. Vurdukları o iğneyle torunumun nefesini kesip, öldürdüler. Ölümünde hastanenin ihmali olduğunu düşünüyorum. Otopsi sonucunda gerçek ortaya çıkacaktır. (DHA)