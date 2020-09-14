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14 Eylül On Numara sonuçları açıklandı! İşte haftanın şanslı rakamları…

Milli Piyango'nun bu akşamki çekilş sonuçları belli oldu. 22 şanslı rakam arasından 10 doğru rakamın bilinmesiyle büyük ödül kazanılabiliyor. Bu haftaki büyük ödül miktarı ise 289 bin 477 TL olarak açıklandı. İşte 14 Eylül On Numara sonuçları...

20:11 -
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14 Eylül On Numara sonuçları açıklandı! İşte haftanın şanslı rakamları…

On Numara’nın 7. çekililiş sonuçları dakikalar önce açıklandı. Yenilenen On Numara şans oyununda 9,8,7,6 rakam bilinmesiyle de ikramiye alınabiliyor. İşte On Numara’nın bu haftaki şanslı rakamları…

ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara’da haftanın 22 şanslı sayısı şu şekilde; 1-3-6-7-13-16-17-26-28-29-30-37-39-42-43-49-64-68-69-77-79-80

BÜYÜK ÖDÜL TUTARI

On Numara’nın bu haftaki büyük ikramiye tutarı 289 bin 477 TL olarak açıklandı.

ŞANS OYUNLARI HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango'nun yenilenen sistemleriyle birlikte şans oyunlarının oynandığı günlerde de güncelleme yapıldı. Buna göre,

-Pazartesi günleri, On Numara ve Çılgın Sayısal Loto çekilişi,

-Salı günleri, Süper Loto çekilişi,

-Çarşamba günleri, Şans Topu, Çılgın Sayısal Loto,

-Perşembe günleri, Süper Loto,

-Cuma günleri, çekiliş yok,

-Cumartesi günleri, Çılgın Sayısal Loto,

-Pazar günleri, Süper Loto çekilişleri düzenlenmektedir.

Çarşamba Cuma Cumartesi Milli Piyango on numara on numara sonuçları pazar Pazartesi Perşembe salı Şans Topu Sayısal Loto Süper Loto
Son güncelleme: 20:14 14.09.2020
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