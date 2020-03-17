14 Gün kuralı nedir? 14 gün boyunca nelere dikkat edilmeli?

Corona virüs salgının ülkede yayılmaması için tedbirlerin arasında en dikkat çekenlerin başında 14 gün kuralı geliyor. Başta yurt dışından gelen vatandaşların uygulaması gerek kuralın ana öğesi evde kendini karantina altına almakla başlıyor. Peki 14 gün kuralı nedir?

14 GÜN KURALI NEDİR?

* Yurt dışına çıkmayın. Seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin.

* Dönüşte ilk 14 günü evde geçirin.

* Ziyaretçi kabul etmeyin ve kendiniz izole edin.

* İzole edilmiş kişinin odasına maskesiz girmeyin.

* Odanızı sık sık havalandırın.

* Özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarla temas kurmayın.

* Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye ovarak yıkayın.

* Sık kullandığınız yüzeyleri her gün temizleyin.

*Havlu gibi hiçbir kişisel eşyayı ortak kullanmayın.

* Kıyafetleriniz 60 ya da 90 derecede normal deterjanla yıkayın.

* Güçlü bir bağışıklık sistemi için bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin.

* Evden çıkmak zorunda kalırsanız mutlaka maske takın.

* Düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığınız varsa maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun.