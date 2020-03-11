14 Gün kuralı nedir? Corona virüsünden korunma yolları neledir?

Dünyanın birçok ülkesine yayılan ve son olarak ülkemizde de bir vakada görülen corona virüsü ile ilgili gelişmeler başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere diğer Bakanlıklar tarafından paylaşılıyor. Corona virüsüyle ilgili en çok merak edilen konulardan biri de 14 gün kuralı oldu. Peki nedir bu 14 gün kuralı? 14 gün kuralı kimler için geçerlidir? Corona virüsünden korunmak için neler yapılmalı? İşte gündemde yer alan bu soruların cevapları…

YURT DIŞINDAN DÖNENLER İÇİN 14 GÜN KURALI

* Zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkılmaması gerektiğine vurgu yapan Koca, “Bakanlığımızca bildirilen Corona virüsten korunma programına lütfen uyalım.

* Yurt dışından dönenler için 14 kuralı, dönüşlerinde 14 gün kendilerini özellikle izole etmelerini istiyoruz. Büyük çoğunluğumuz için anahtar kelimemiz yine 14'tür. Elleri tam hijyen sağlayacak şekilde yıkamaktan hangi durumda hangi sağlık kuruluşuna başvurulacağı bellidir.

* Biz dünyayı uyarırken aynı zamanda hazırlandık. Bakanlığımız ve tüm birimleriyle devletimiz Corona virüse karşı hazırlıklarını tamamladı. Bir veya birkaç vaka salgın olarak görülmemelidir.

* Bu durum sadece virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. Bu yüksek bir ihtimaldi ve gerçekleşti. İzole edilmiş vakanın şu an tek anlamı budur. Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda düzene sokmaktır. Ulusal bir mücadele edeceğiz, risk somut tedbirler ise basittir” şeklinde konuştu.

Bakan Koca, gözlem altındaki hastanın toplumu tehdit etmediğini belirterek, “Corona virüsü alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Topyekün risk değildir. Karantinaya alınmış bir hasta bir toplumu tehdit edemez” dedi. DHA







CORONA VİRÜSÜNDEN KORUNMA YOLLARI NELER?

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşma riskini azaltmaya yönelik öneriler, yeni corona virüs enfeksiyonu için de geçerlidir.

Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalı, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalı.

Tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmalıdır.

Olanbildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır.

Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalıdır.

El hijyenine önem verilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılmalı.

Sınıflar ve iş yerleri başta olmak üzere kapalı alanlar sık sık havalandırılmalıdır.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengel ve sağlıklı beslenilmelidir. Gıdalar tüketilmeden önce iyice yıkanmalıdır.

İLGİLİ HABER Yüksek ateş kaç derecedir? Corona virüsü ateş yapar mı?

İLGİLİ HABER Okullar tatil mi? Okullar ne zaman tatil edilecek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama!