14 kişilik araçtan 35 kişi çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri D-400 karayolunda uygulama başlattı. Polis yeni tip corona virüsü nedeniyle gelen araçların yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıyıp taşamadığını kontrol etmeye başladı.

POLİS TEK TEK SAYDI

Polisin durduğu bir minibüste ise balık istifi yolcu vardı. Polis yolcuları tek tek aşağı indirip saydı. Normalde 14 yolcu, corana virüsü nedeniyle de 7 yolcunun olması gereken minibüsten 35 kişi çıktı.

MİNİBÜSTEKİLER TARIM İŞÇİSİYMİŞ

Polis minibüsten çıkan şahısları tek tek saydı. Polis sürücüye 44 bin 452 lira para cezası uygularken, 35 yolcuya da sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 789’ar lira para cezası verildi.

Polis daha sonrada midibüs çağırarak vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyarak evlerine gitmesini sağladı. Minibüste bulunan vatandaşların tarım işçisi olduğu anlaşıldı. (İHA)