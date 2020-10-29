14 kişilik minibüsten 37 kişi çıktı; polis tek tek indirip saydı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Karataş Bulvarı’nda corona virüsü denetimleri kapsamında, trafik uygulaması yaptı.

Polis, denetim sırasında şüphe üzerine minibüsü durdurdu. Abdullah Ertem yönetimindeki minibüste 14 kişi olması gerekirken, daha fazla yolcu olduğu görüldü. Polis, yolcuları tek tek indirerek saydı. Minibüste 37 yolcunun bulunduğu belirledi. Ayrıca yapılan kontrolde sürücünün ‘SRC Belgesi’nin olmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine minibüs, 60 gün trafikten menedilirken, sürücüye 6 bin 806 lira para cezası verildi. (DHA)