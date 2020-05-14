14 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto’da dev ikramiye!

Milli Piyango İdaresi’nin 656. hafta çekilişi bu akşam yapıldı. Geçtiğimiz haftalarda 6 şanslı rakamı bilen çıkmamış ve 9 milyon 319 bin TL bu haftaya devretmişti. 5. kez devreden Süper Loto’da bu akşam büyük ikramiye tutarı 11 milyon 991 bin TL olarak belirlendi. İşte 14 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı…

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU

Süper Loto’nun 656. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Süper Loto’da haftanın şanslı rakamları 3-7-24-38-40-46 olarak belirlendi.

BÜYÜK ÖDÜL DUDAK UÇUKLATTI!

Süper Loto’nun bu haftaki çekilişinde büyük ödül miktarı heyecanlandırdı. Geçtiğimiz haftalardan 5. devri bulunan Süper Loto’da büyük ikramiye tutarı 11 milyon 991 bin TL olarak açıklandı.

SÜPER LOTO OYUNU HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü’den öğrenilir.