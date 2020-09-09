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14 milyon 169 bin 150 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca Lice ilçesi kırsalında 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiğini açıkladı.

07:27 -
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14 milyon 169 bin 150 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Yıldırım-7 Narko-Terör Operasyonu kapsamında, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Lice ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda önceden tespit edilen 255 farklı noktada, 2 ton 221 kg toz, 2 ton 860 kg kubar olmak üzere toplam 5 ton 81 kg esrar maddesi, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir bitkisi ile kenevir tarlalarını sulamak maksadıyla kullanılan 11.525 metre sulama hortumu ve 2 adet su motoru ele geçirildi” denildi.

Açıklamada operasyon kapsamında uyuşturucu madde ile suçüstü yakalanan üç kişinin tutuklandığı kaydedildi. (İHA)

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Diyarbakır İçişleri Bakanlığı Terör uyuşturucu
Son güncelleme: 07:48 09.09.2020
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