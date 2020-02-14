14 Şubat kar tatili ilan edilen iller… Hangi şehirlerde bugün okullar tatil?

Soğuk hava Anadolu’da etkisini sürdürüyor ve hava muhalefeti bazı illerde eğitime engel oluyor. Kar yağışı sebebiyle Türkiye'nin birçok ilinde ve ilçesinde okullar tatil edildi. İşte yurdu etkisi altına alan kar yağışı sebebiyle 14 Şubat tarihinde kar tatili olan iller…

GAZİANTEP'TE EĞİTİME SOĞUK HAVA ENGELİ

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ilçelerde yollar kapanırken, sürücüler yolda ilerlemekte zorluk çekti.

Kar yağışının durmasını ardından hava sıcaklığı sıfırın altına düştü. Gaziantep Valisi Davut Gül ise sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklama ile oluşabilecek buzlanma ve don olayına karşı kentteki okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Engelli ve hamile kamu personellerinin ise 1 gün süreyle idari izinli sayılacağını ifade eden Vali Gül açıklamasında, “Meteorolojik veriler doğrultusunda, bu gece yaşanacak don ve buzlanma tehlikesi karşısında 14 Şubat Cuma günü Gaziantep il genelinde eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu çalışanlarından hamile ve engelli personelimiz idari izinli sayılacaktır” dedi.

TUNCELİ'DE ‘KAR' TATİLİ UZATILDI

Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle daha ara verildiği bildirildi. Açıklamada, “Kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle Tunceli genelinde merkez ve 7 ilçemizde 14 Şubat Cuma günü 1 bir gün süreyle tüm okullarımız tatil edilmiştir. Engeli olan ve hamile çalışanlarımız da idari izinli sayılacaktır” denildi.

BİNGÖL'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Bingöl'de kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerdeki okullarda eğitime 14 Şubat Cuma günü için ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SİİRT'TE EĞİTİME KAR ENGELİ

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve merkeze bağlı köylerde yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Şubat Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

HATAY'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Hatay Valisi Rahmi Doğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, kentte yarın için eğitime ara verildiğini duyurdu. Vali Doğan, açıklamasında, “İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeni ile 14 Şubat Cuma günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller de idari izinli sayılacaktır” dedi.

DOĞU KARADENİZ’DE 4 İLDE OKULLAR TATİL

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz etkiliyor. Artvin ve Bayburt genelindeki okullar ile Giresun’un Doğankent ve Çamoluk ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Gümüşhane’de ise taşımalı eğitim gören öğrenciler yarın izinli sayıldı. Ayrıca Bayburt, Artvin, Giresun ve Gümüşhane'de engelli ve hamile kamu personellerine izin verildi.

DİYARBAKIR'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Diyarbakır Valiliği'nce, olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelindeki okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, “Kar yağışı ve bu gece yaşanacak don ve buzlanma tehlikesi karşısında 14 Şubat Cuma günü Diyarbakır il genelinde eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu çalışanlarından hamile ve engelli personelimiz idari izinli sayılacaktır” denildi.

AĞRI'DA OKULLARA KAR TATİLİ

AĞRI Valiliği, olumsuz hava şartları sebebiyle il merkezinde okulların 14 Şubat Cuma günü tatil edildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartlarından dolayı 14 Şubat Cuma günü il merkezi ve merkez ilçedeki köylerimizde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir” denildi.

Valilik, engeli ve hamile kamu personelinin de izinli sayılacağını bildirdi.

KAHTA VE SİNCİK'TE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından Kahta Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada don ve buzlanma nedeniyle sadece taşımalı eğitim gören öğrencileri için cuma günü eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Sincik ilçesinde ise cuma günü tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

ŞIRNAK'TA EĞİTİME KAR ENGELLİ

Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşan buzlanma nedeniyle 14 Şubat Cuma günü merkez ve ilçelerdeki okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan amile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

HAKKARİ VE 3 İLÇESİNDE OKULLARA KAR TATİLİ

Hakkari ve çevresinde iki gündür etkili olan kar yağışı nediniyle 94 köy ve 217 mezra yolu ulaşıma kapanırken, eğitime de 1 gün ara verildi. Valilik, olumsuz hava koşulları nediniyle Hakkari merkez, Yüksekova, Çukuca ve Şemdinli ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların Cuma günü tatil edildiğini açıkladı.

SİVAS'TA ‘KAR' TATİLİ UZATILDI

Tatil kararını Vali Salih Ayhan sosyal medyadan duyurdu. Ayhan, “Şehrimizdeki kar yağışının maşallahı var. Okulunuzu, öğretmenlerinizi ve arkadaşlarınızı özlediğinizin farkındayım ama olumsuz hava şartlarından dolayı Sivas genelinde 14.02.2020 Cuma günü eğitime 1 gün daha ara veriyoruz. Kuşları ve sokak hayvanlarını unutmayın olur mu?” ifadelerini kullandı. Kamudaki hasta ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

KARS VE MUŞ’TA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Muş Valiliği, aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve don beklentisi ile beklenen kar yağışı sebebiyle 14 Şubat 2020 Cuma günü İl genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildiğini açıkladı. Valilik, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağını bildirdi.

Kars Valisi Türker Öksüz, olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelindeki tüm okulların 14 Şubat Cuma günü tatil edildiğini duyurdu. Vali Öksüz, hamile ve engelli personelinin de izinli sayılacağını belirtti.

ADIYAMAN VE MALATYA'DA EĞİTİME BUZLANMA VE KAR TATİLİ

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Adıyaman ve Malatya'da merkez ve ilçelerde eğitime yarın için ara verildi.

Adıyaman'da ve Malatya'da kar yağışı devam ederken, olumsuz hava şartları ve oluşabilecek buzlanma nedeniyle eğitime yarın için ara verildi. İki ilde de belediye ekiplerinin yol açma ve kar temizleme çalışmaları sürerken, valiliklerden açıklama geldi.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Olumsuz hava şartları ve oluşabilecek buzlanma nedeniyle, il genelinde tüm okullarımızda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezleri 14 Şubat 2020 Cuma Günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmiştir.Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır” dedi.

Malatya Valisi Aydın Baruş ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Malatya ili genelinde, devam eden olumsuz hava koşullarının devam etmesine bağlı olarak kara yollarında oluşan buzlanma dolayısıyla ulaşımda yaşanan sorunlar nedeniyle, öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından, İlimize bağlı tüm ilçelerde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her tür ve derecedeki resmi – özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının, 14 Şubat 2020 Cuma günü (1) bir gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir.

* Ayrıca kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri de 14 Şubat 2020 Cuma günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır.

KAHRAMANMARAŞ'IN 5 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Kahramanmaraş'ta karın etkili olduğu ilçelerde peş peşe tatil haberleri geldi. Elbistan, Afşin ve Ekinözü ilçelerinde kaymakamlıklarca okullar yarın 1 gün süreyle tatil edildi. Merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde ise kırsallardaki eğitime 1 gün ara verildi.