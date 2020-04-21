14 yaşında kalbine yenik düştü

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağılı Esençay mahallesinde yaşayan Göktepe Şehit Jandarma Uzman Çavuş Berkant Şara Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Ferhat Aksu dün akşam saatlerinde evinde yemek yerken birden fenalık geçirdi yere düştü.

DURAN KALBİ YOLDA İKİ KEZ ÇALIŞTIRILDI

Ailesinin çağırdı ambulans ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Aksu'nun kalbi yolda iki kez durdu ancak sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yeniden çalıştırıldı.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Aksu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aksu'nun geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

AİLESİ SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Oğlunun ölüm haberini alan anne Hatice Aksu ve baba Selahattin Aksu hastane bahçesinde sinir krizleri geçirdi. Aksu’nun cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Aksu'nun cenazesinin bugün akşam saatlerinde toprağa verileceği öğrenildi.