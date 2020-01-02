14 yaşındaki Serkan’ın cinayetinde flaş gelişme! 3 çocuk her şeyi itiraf etti

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp ihbarında bulunulan Taşdeniz’in cesedinin Kocapınar Mahallesi’ndeki evinden 3 kilometre uzaklıkta bulunmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.

Taşdeniz’in öldürüldüğünü belirleyen ve olayın gerçekleştiği yerden 65 metre uzaklıkta bıçak bulan ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucu maktul ile aynı yaş grubundaki C.K, İ.T, H.İ.G. isimli 3 çocuğu gözaltına aldı.

Sorgularında suçlarını itiraf ettikleri öğrenilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Serkan Taşdeniz’in cenazesi, Kocapınar Mezarlığında toprağa verildi. (AA)