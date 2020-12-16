14 yıl sonra ‘motosikletim çalındı’ dedi polis bu halde buldu

Çepni mahallesi İnönü Caddesi üzerinde cadde üzerinde dönercilik yapan Cemal Çınar'a ait paket serviste kullanılan 3 adet motosiklet 2006 yılında belirli aralıklarla çalındı. Motosikletlerden birini trafikten çektiren Çınar, diğer iki motosiklet ile ilgili bugüne kadar hiçbir müracaatta bulunmadı.

14 YIL BEKLEDİ



Çınar'ın 14 yıl sonra Bahçelievler Polis Amirliği’ne giderek çalıntı ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Bahçelievler Polis Amirliği ekipleri gece saatlerinde Zafer Caddesi üzerinde bulunan Salı Pazarı'nda motosikleti park edilmiş halde buldu.

ÇALINMASIN DİYE KİLİTLEMİŞLER

Olay yeri ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kendisine teslim edilen fakat kilitli olduğu için binemeyen Çınar, motosikleti elinde taşıyarak götürmek zorunda kaldı.

Öte yandan 2006 yılında cadde üzerinden çalınan motosikletin 14 yıl boyunca aynı plaka ile kullanıldığı ortaya çıktı. Ayrıca çalınan motosikletin başkaları tarafından çalmasın diye çelik halatla kilitlediği görüldü. (İHA)