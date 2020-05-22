15-20 yaş arası sokağa çıkma izni ne zaman? Saat kaçta bitiyor?

Yasakların ardından uzun bir süre evde hayatlarına devam eden yaş grupları için farklı tarihlerde izinler veriliyor. 15-20 yaş arası gençlerin sokağa çıkma izni saat kaçta başlayacak ve bitecek sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

20 yaş altı 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günleri iki grup halinde sokağa çıkmayı sürdürecektir. 15-20 yaş arası gençler bugün 11:00-15:00 saatleri arasında dört saat süreyle dışarıya çıkabilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,”Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs pazar günü saat 14:00 ile 20:00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız yine sokağa çıkabilecekler.” dedi.