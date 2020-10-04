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15 kişilik minibüsten ikisi ölü 72 kaçak göçmen çıktı!

Van'ın İpekyolu ilçesinde durdurulan 15 kişilik minibüsün içinde 72 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerden ikisi havasızlık ve sıkışmadan dolayı öldü.

11:38 -
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Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, İpekyolu ilçesinin Köşebaşı ve Bostaniçi mahallelerinde önlem alıp, kaçak göçmenlerin olduğu minibüsü durdurdu. 15 kişilik minibüste yapılan aramada; 37’sı Pakistan, 33’u Afganistan ve ikisi Irak uyruklu toplam 72 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlerden ikisinin havasızlık ve sıkışmadan dolayı hayatını kaybettiği belirlendi. Kaçakların taşındığı araca öncülük ve gözcülük yapan organizatörler C.O., S.H. ve H.O. yakalandı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. (DHA)

Afganistan Irak Pakistan Van
Son güncelleme: 11:48 04.10.2020
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