15 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları sorgulama!

Milli Piyango İdaresi’nin (MPİ) 15 Nisan 2020 tarihli Şans Topu çekilişi bu akşam saat 21.15’te yapılacak. Bilet alanlar büyük ikramiye hayaliyle Şans Topu’nun bu akşamki çekilişin sonuçlarını bekliyor. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte 2 kişi kişi başı 673 bin TL’lik ödülün sahibi olmuştu. Bu hafta ise Şans Topu’nda büyük ikramiyenin 1 milyon TL seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor. İşte 15 Nisan Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası…

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu’nun 983. hafta çekilişi bu akşam saat 21.15’te başlayacak. MPİ’nin noter huzurunda düzenlediği çekilişin sonuçları kısa süre sonra belli olacak ve sayfamızda yer alacak.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır.(5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir. Bu oran 1/3.895.584’dür. Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları; (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba günleri çekilişi yapılmaktadır. Şans Topu oyunu 20 Haziran 2001 tarihinden itibaren devam etmektedir.