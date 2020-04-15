15 Nisan Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuç ekranı!

Haftada iki kez düzenlenen Sayısal Loto’nun bu akşamki çekilişi heyecanla bekleniyor. 2. devri gerçekleşen Sayısal Loto’da büyük ikramiye de katlanıyor. Son yapılan çekilişte 6 bilen çıkmamış ve 1 milyon 333 bin TL devretmişti. Bu akşam Sayısal Loto çekilişinde büyük ödülün yaklaşık 2 milyon TL olması bekleniyor. İşte 15 Nisan MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sayısal Loto’nun 1314. hafta çekilişi bu akşam saat 21.45’te yapılacak. Sayısal Loto sonuçları ilerleyen dakikalarda belli olacak. Sonuçlar açıklandığında sayfamızdan takip edebilirsiniz.

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto