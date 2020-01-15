15 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor…

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta çarşamba günü düzenlenen Şans Topu’nun bu haftaki şanslı rakamları belirleniyor. 5+1 şanslı rakamı doğru tahmin ederek büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler sayfamızdan 15 Ocak çekiliş sonuçlarını takip edebilirler. MPİ tarafından Şans Topu sonuçları açıklandığı anda haberimizde yer alacak.

15 OCAK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu’nun 970. hafta çekiliş sonuçları bu akşam saat 21.15’te açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı anda burada olacak. Şans Topu’nun 15 Ocak çekiliş sonuçlarına Milli Piyango İdaresi’nin resmi sitesi olan www.millipiyango.gov.tr adresinden ve sitemizden ulaşabilirsiniz.

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (8 OCAK)

Şans Topu’nun geçtiğimiz hafta yapılan çekiliş sonuçları aşağıdaki resimde yer almaktadır.

ŞANS TOPU OYUNU

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir. Bu oran 1/3.895.584’dür. Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları; (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba günleri çekilişi yapılmaktadır. Şans Topu oyunu 20 Haziran 2001 tarihinden itibaren devam etmektedir.