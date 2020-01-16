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15 Ocak Şans Topu sonuçları: İlk devir geçekleşti! İşte Şans Topu’nda kazandıran numaralar…

Şans Topu oyununun 15 Ocak tarihli çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleşti. 970. hafta çekilişi yapılan Şans Topu oyununun sonuçlarına göre bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan olmadı. İşte Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaralar...

08:17 -
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15 Ocak Şans Topu sonuçları: İlk devir geçekleşti! İşte Şans Topu’nda kazandıran numaralar…

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. Şans Topu sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda internet üzerinden canlı yayında açıklandı. Diğer oyunlardan farkı ‘+’ rakamı olan Şans Topu'nda kazandıran numaralar haberimizde.

ŞANS TOPU SONUÇLARI

Zengin olma hayaliyle kuponunun başında bekleyen vatandaşlar şanslı numaraları merak ediyor. Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Şans Topu sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar sonuçların açıklanmasıyla Google üzerinde ‘Şans Topu sonuçları’ araması yapmaya başladı. İşte kazandıran rakamlar…

Şans Topu sonuçları: 3, 17, 18, 23, 26 ve +4

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir. Bu oran 1/3.895.584'dür. Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları; (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba günleri çekilişi yapılmaktadır. Şans Topu oyunu 20 Haziran 2001 tarihinden itibaren devam etmektedir.

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Son güncelleme: 08:30 16.01.2020
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