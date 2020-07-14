15 Temmuz gazisi Ali Uslu: Bu olayı konuşurken bile tüylerim diken diken oluyor

Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde örgütlenmiş Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın üyesi bazı generallerin ve askeri personelin içinde olduğu kanlı bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. İhanet girişimi halkın sokağa çıkması ve TSK içinde vatanına, milletine, devletine bağlı olan gerçek asker çoğunluğun destek vermemesi üzerine akamete uğratıldı.

O gecenin kahramanları yani Türk Milleti, demokrasiye sahip çıktı. Askeriyle, polisiyle, siviliyle darbe püskürttü. Türkiye demokrasi tarihine kara harflerle yazılan bu cunta girişiminin bilançosu ise maalesef çok ağır oldu. Türkiye’nin en uzun gecesinde 251 vatandaşımız şehit, 2 bin 196 vatandaşımız da gazi oldu.

O GECEYİ ANLATTI

Darbe girişimi sırasında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde koruma polisi olarak görev yapan Ali Uslu, darbe gecesinde yaşadığı anları SÖZCÜ’ye anlattı.

15 Temmuz gazisi ve Elazığ’a bağlı Ağın Belediyesi’nin MHP’li başkanı Ali Usta, şöyle konuştu:

* O dönemde Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde cumhuriyet savcısının koruması olarak görevliydim. O gece organize şubede görevli bir polis arkadaşımız bana ulaştı ve “Darbe girişimi var. Savcı beyi güvenli bir yere al. Bizi de il emniyet müdürlüğüne çekiyorlar haberiniz olsun” dedi.

* Sonrasında ise şubeden bizlere “İvedi olarak tam tesisatlı il emniyet müdürlüğüne takviye kuvvet olarak acil gelin” mesajı geldi. Gelen mesaj sonrasında cumhuriyet savcısını güvenli bir yere bırakıp il emniyet müdürlüğüne geçtik.

* 00.36 sıralarında darbecilerin helikopteri emniyet binamızı vurduğunda yüksekten düştüm, sol diz kapağım dağıldı ve iki defa ameliyat oldum. Bacağımda yüzde on kısıtlılık kaldı. “Aktif polislik yapamaz” raporu verildi. Sonrasında ise “Devlet Övünç” madalyası aldım ve vazife malullüğü olarak emekli oldum.

“DARBECİLERİN HEDEFİNDE ORASI VARDI”

* Darbe gecesinde il emniyet müdürlüğüne vatandaşların gelmesiyle FETÖ’cülerin saldırıları bertaraf edildi yoksa il emniyet müdürlüğü ele geçirilme pozisyonundaydı.

* Darbecilerin Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde girmek istedikleri yer terörle mücadele şubesi oldu. FETÖ’cülerin dosyalarının yapıldığı birim vardı orada önce o birimi bertaraf etmenin derdindeydiler.

* Daha sonradan özel harekat, devlet büyüklerini koruma şubelerinde çalışan personellerinin tamamının bertaraf edilmesi için o gece emir verilmişti.

* Eğer biz o geceyi atlatamamış olsaydık ya yaşamıyor olacaktık ya da bundan sonraki hayatımız cezaevlerinde geçiyor olacaktık.

“TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR”

* 15 Temmuz gecesini unutabilmek mümkün değil. Avimin üstünde keşif uçuşu yapan helikopterin sesiyle bile yataktan fırlayıp yine mi darbe oluyor kuşkusu oluyor.

* Aradan 4 yıl geçmesine rağmen bu olayı konuşurken bile tüylerim diken diken oluyor çünkü o geceyi unutmak mümkün değil.

* Darbe bildirisini televizyondan okunduğunu görünce “Eyvah ülke elden gitti” dedim ve o can havliyle biz de evden çıktık. Geri dönmeyi düşündük mü? Hayır, kesinlikle düşünmedik.

* Çünkü FETÖ’nün en aktif olduğu dönemlerde ben ilçe emniyet müdürleriyle çalıştım ve nasıl kanunsuz işler yaptıklarını da biliyorduk, ülkenin nereye sürüklendiğini de biliyorduk.

* İnşallah ülkemiz bir daha böyle bir olayla karşı karşıya kalmaz. Eğer kalırsa hiç tereddütsüz ve benim gibi birçok insan da ölümüne bu işin arkasından gider.

“HÂLÂ İÇTEN İÇE…”

* FETÖ darbesi kalkışmasından 4 yıl geçmesine rağmen FETÖ’nün siyasi ayağına tam bir temizlik yapılmadığını düşünüyorum ve hâlâ içten içe bilenen ve Türkiye Cumhuriyeti devletine kalkışma planlarında olanlar var diye düşünüyorum.

* Çünkü öyle bir yapı düşünün ki kuvvet komutanın koruması olan bir albay FETÖ’ye hizmet ediyor ve komutanını darbe gecesi merdivenlerden sürükleyerek götürüyor. Bu örnek de bulundukları yapının ne kadar despot, bağlayıcı ve emirlere riayet ettiklerini gösteriyor.

“EYLEM YAPMALARINI DOĞRU BULMUYORUM”

15 Temmuz gazilerinin toplanan paraların kendilerine dağıtılmadığı gerekçesiyle protesto etmelerini doğru bulmadığını söyleyen Uslu, sözlerini şöyle tamamladı:

* Gazilerimizin 5 bin, 10 bin liranın peşine düşüp eylem yapmalarını doğru bulmuyorum. Çünkü devletin her türlü imkanından gaziler olarak yararlanıyoruz.

* Ücretsiz seyahat kartımız var, aile fertlerinden bir kişiye devletten iş olanağı var, TOKİ’den faizsiz ev sahibi olma gibi devlet, şehit ailelerine ve gazilere her türlü imkanı sağlıyor.

* Devlet Övünç madalyası almış gazilerimizin para için eylem yapmalarını doğru bulmuyorum.