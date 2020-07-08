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15 Temmuz gazisi ismini değiştirdi

Dört yıl önce 15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminde yanağından ve burnundan yaralanan gazi Hamit Hakan Yılmaztürk, ilk adını 'Gazi' olarak değiştirdi.

10:23 -
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15 Temmuz gazisi ismini değiştirdi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeci askerlere karşı verdiği mücadele esnasında yanağından ve burnundan yaralanan Hamit Hakan Yılmaztürk, ismini değiştirdi.

(FOTO: İHA)

Kimliğine ‘Gazi Hakan Yılmaztürk’ yazdıran 15 Temmuz gazisi, şunları söyledi: Benim ismim Hamit Hakan ama çevremdeki kimse Hamit'i kullanmıyor. Hatta çoğu o adımı bilmez. Gazilik unvanını alınca insanlar ‘Hakan’ yerine ‘gazi’ demeye başladı. Adliyede bir büyüğümüz vardı ona telefon açtım. Adımı ‘Gazi Hakan’ olarak değiştirmek istediğimi söyledim. Neler yapmam gerektiğini söyledi. Daha sonra kimliğimi ‘Gazi Hakan' olarak değiştirdim. (İHA)

15 Temmuz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü darbe
Son güncelleme: 10:32 08.07.2020
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