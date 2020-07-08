15 Temmuz gazisi ismini değiştirdi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeci askerlere karşı verdiği mücadele esnasında yanağından ve burnundan yaralanan Hamit Hakan Yılmaztürk, ismini değiştirdi.

Kimliğine ‘Gazi Hakan Yılmaztürk’ yazdıran 15 Temmuz gazisi, şunları söyledi: Benim ismim Hamit Hakan ama çevremdeki kimse Hamit'i kullanmıyor. Hatta çoğu o adımı bilmez. Gazilik unvanını alınca insanlar ‘Hakan’ yerine ‘gazi’ demeye başladı. Adliyede bir büyüğümüz vardı ona telefon açtım. Adımı ‘Gazi Hakan’ olarak değiştirmek istediğimi söyledim. Neler yapmam gerektiğini söyledi. Daha sonra kimliğimi ‘Gazi Hakan' olarak değiştirdim. (İHA)