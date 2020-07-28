15 Temmuz gecesi darbecilere direnen komutan emekli edildi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı’na göre, Van Jandarma Asayiş Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Azerbaycan (Bakü) İçişleri Müşaviri Tuğgeneral Ali Demir ve Lojistik Başkanı Tuğgeneral Abdullah Koçum, 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere emekliliğe sevk edildi.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanı olarak görev yapan Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 15 Temmuz gecesi Jandarma Genel Komutanlığı’nda darbecilere karşı direnen ilk isimlerdendi.

BEYLİK TABANCALARIYLA GELDİLER

15 Temmuz gecesi darbe girişimini duyan Jandarma Genel Komutanlığı Personel Daire Başkanı Kurmay Albay Ali Demir, Jandarma Plan Prensip Başkanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu ile Kurmay Albay Aziz Yılmaz, Albay Nurettin Alkan ile Albay Güven Şağban'ı arayarak darbe girişiminin olduğunu haber vermişti.

Yanlarında sadece beylik tabancalarını alan 5 komutan sivil kıyafetlerle bir otomobile binip Jandarma Genel Komutanlığına gitmiş, nizamiyede yaşanan ilk çatışma sırasında Albay Nurettin Alkan kolundan yaralanmıştı.

SABAHA KADAR DİRENDİLER

Takviye gelen PÖH ve JÖAK timleri Tuğgeneral Hacıoğlu sevk ve idaresinde sabaha kadar darbecilerle mücadele ederken, darbecilere ağır zayiat verdirilmişti. Beştepe karargahında da 16 darbeci ölü ele geçirilmişti.