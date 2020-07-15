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15 Temmuz resmi tatil mi? Bugün bankalar, PTT, hastaneler ve eczane açık mı?

15 Temmuz her yıl Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak kutlanarak resmi tatil takviminde yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. Bu yıl çarşamba gününe gelen bu özel gün için vatandaşlar “15 Temmuz 2020 resmi tatil mi?” sorusuna yanıt arıyor. Peki bankalar, eczaneler, postaneler bugün çalışacak mı?

08:43 -
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15 Temmuz resmi tatil mi? Bugün bankalar, PTT, hastaneler ve eczane açık mı?

15 Temmuz 2016’da FETÖ darbe girişiminde bulunmuş ancak halkın iradesi hain girişime karşı durmuştu. Aradan bir yıl geçtikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz’u Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan etti. 15 Temmuz resmi tatil olarak kabul ediliyor.

15 TEMMUZ'DA BANKALAR, PTT, HASTANELER, ECZANELER AÇIK MI?

15 Temmuz Çarşamba günü hastaneler açık olacak ancak bazı doktorlar resmi tatil yapacak. Çoğunlukla nöbetçi doktorlar çalışacak. Eczaneler kapalı olacak, nöbetçi eczaneler çalışacak. Büyük PTT şubeleri açık olacak, diğerlerinin kapalı olması bekleniyor. Kargo firmaları ise özel kurumlar olduğu için değişiklik gösteriyor, bu nedenle vatandaşlar ilgili firmanın müşteri hizmetleriyle görüşebilir. Ayrıca bankalar da kapalı olacak.

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