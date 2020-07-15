15 Temmuz resmi tatil mi? Bugün bankalar, PTT, hastaneler ve eczane açık mı?

15 Temmuz 2016’da FETÖ darbe girişiminde bulunmuş ancak halkın iradesi hain girişime karşı durmuştu. Aradan bir yıl geçtikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz’u Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan etti. 15 Temmuz resmi tatil olarak kabul ediliyor.

15 TEMMUZ'DA BANKALAR, PTT, HASTANELER, ECZANELER AÇIK MI?

15 Temmuz Çarşamba günü hastaneler açık olacak ancak bazı doktorlar resmi tatil yapacak. Çoğunlukla nöbetçi doktorlar çalışacak. Eczaneler kapalı olacak, nöbetçi eczaneler çalışacak. Büyük PTT şubeleri açık olacak, diğerlerinin kapalı olması bekleniyor. Kargo firmaları ise özel kurumlar olduğu için değişiklik gösteriyor, bu nedenle vatandaşlar ilgili firmanın müşteri hizmetleriyle görüşebilir. Ayrıca bankalar da kapalı olacak.