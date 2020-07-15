15 Temmuz Şans Topu sonuçları açıklanıyor! İşte Şans Topu’nda kazanan rakamlar…

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Şans Topu sonuçları açıklanıyor. Her hafta çarşamba akşamı yapılan çekilişle büyük ikramiye sahiplerini arıyor. Şans Topu’nda geçtiğimiz haftalarda 4 devir bulunurken, büyük ödül miktarı ise 310 bin TL’ye yükselmişti. Şans Topu ve internet üzerinden oynanan Süper Şans Topu sonuçlarını haberimizden takip edebilirsiniz. İşte 15 Temmuz Şans Topu sonuçları sorgulama linki…

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu’nun 996. hafta çekilişi bu akşam saat 21.15’te yapılacak ve ilerleyen dakikalarda açıklanacak. Çekiliş sonuçları açıklandığı anda sayfamızda yer alacak.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

SÜPER SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ: Çarşamba saat 21.45’te ve Cumartesi saat 21.15’te yapılacak.

PARA LOTO ÇEKİLİŞİ: Perşembe saat 21.15’te yapılacak.

SÜPER ON NUMARA ÇEKİLİŞİ: Her gün saat 20.15’te yapılacak.

SÜPER ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ: Çarşamba saat 21.15’te yapılacak.