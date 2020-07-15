15 Temmuz Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! Sayısal Loto’da büyük ödül katlandı!

Milli Piyango İdaresi’nin 1340. hafta Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oluyor. En fazla oynanan şans oyunlarından biri olan ve 6 doğru rakamı bilenlerin büyük ödüle hak kazandığı Sayısal Loto’da geçtiğimiz haftalardan 4 devir bulunuyor. Sayısal Loto’nun bu akşamki çekilişinde büyük ödül tutarının 8 milyon TL seviyelerine yükselmesi bekleniyor. İşte 15 Temmuz Sayısal Loto ve internet üzerinden oynanan Süper Sayısal Loto sonuçları…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANIYOR…

Sayısal Loto’nun 1340. hafta çekilişi bu akşam saat 21.45’te yapılacak. Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandığı anda sayfamızda yer alacak.

SÜPER SAYISAL LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR

İnternet üzerinden oynanan Süper Sayısal Loto’da, Sayısal Loto ile aynı rakamlar geçerli sayılıyor. Süper Sayısal Loto’da geçtiğimiz haftadan 2. devir bulunuyor. Büyük ödül miktarı ise 174 bin TL.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto

İKRAMİYELER NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.