15 Temmuz şehidinin eşinden Noyan’a sert tepki!

Yazar Sevda Noyan, Ülke TV’de katıldığı programda büyük bir skandala imza atarak, komşularını tehdit etti.

15 Temmuz'da istediklerini yapamadıklarını belirten Noyan, “Bizim aile şöyle 50 kişiyi götürür. Biz bu konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak… Liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede, onu söyleyeyim. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim hâlâ sitede böyle 3-5 var, benim listem hazır” diye konuşmuştu.

ŞEHİT EŞİNDEN SERT TEPKİ

Noyan’ın bu şoke eden sözlerine, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde şehit olan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün eşi Ceylan Ertürk'den tepki geldi.

Twitter hesabından açıklamalar yapan, şehit eşi Ceylan Ertürk, Noyan'ın sözlerinin “Hastalıklı fikirler” olduğunu vurgulayarak, “Sevda Noyan’ın açıklamaları kanımı dondurdu.Halkın desteği ve yardımıyla TSK’nin gerçek askerleri bu ihanet şebekesini durdurmuştur. Ama siz bunu yeterince anlatmazsanız meydanı boş bulan bu ruh hastaları bu hastalıklı fikirlerini ortalığa saçarlar. Yeter!” ifadelerini kullandı.

“HASTA VE KİRLİ RUHLARINIZLA KİRLETMEYİN”

Sevda Noyan'a seslenen şehit eşi, açıklamasına şöyle devam etti:

* Git ve sor o gece şehit edilen insanların ailelerine. Bir tanesi bile senin ardından gelirse ben de bir şey bilmiyorum. Hasta ve kirli ruhlarınızla kirletmeyin artık bu ülkeyi. Vatanı sevmek, vatan için can vermek kim, sen ve senin gibiler kim!

* O kadar vatan seversiniz ki…Bence hazır mühimmatınız, hazırlığınız ve cesur yüreğiniz filan da var, gidip PKK ve türevi terör örgütleriyle mücadele eden emniyet güçlerimize de yardım ediniz. Bizler de milletçe sizinle gurur duyalım.

ŞEHİT SAİT ERTÜRK KİMDİR? FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit düşen Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk, arkadaşı Piyade Albay Davut Ala ile 66. Zırhlı Tugay'da verdiği mücadeleyle İstanbul için kilit rol oynayarak, tugayın darbe girişimine desteğini engelledi. Ertürk ve Ala, tamamen kendi inisiyatifleriyle, yanlarına aldıkları üç polis ve üç uzman çavuşla tugaya giderek, o gecenin en önemli mücadelelerinden birini verdi. İki komutanın liderliğinde kurulan dörder kişilik iki tim, tankların, silahların ve askerlerin dışarı çıkmasını engelleyerek, tugay içindeki hareketlenmeyi durdurdu.