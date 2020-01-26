Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde dehşet!

İstanbul'da dehşet! Öldürdüğü kadının cesedini taşıdığı araçla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza yapan Mehmet Keleş, köprüden atlayarak intihar etti.

11:13 -
Haberler Gündem
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde dehşet!

Olay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Anadolu Yakası yönünde 07.00 sıralarında meydana geldi. Otomobille köprüye gelen Mehmet Keleş, bir motosikletlinin arkadan çarpmasının ardından aracı durdurdu. Otomobilden inen Keleş, köprü korkuluklarına doğru koşarak kendini aşağı attı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, kontrol etmek için otomobile yöneldiği sırada bıçaklanarak öldürülmüş bir kadın cesedine rastladı. Yapılan incelemelerde cesedin Ece Alça adlı kadına ait olduğu tespit edildi. Kız arkadaşı olduğu öne sürülen Ece Alça’yı bıçaklayarak öldürdüğü belirlenen Mehmet Keleş’in cesedi Üsküdar açıklarında ortaya çıktı.

Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri aracı çekiciye koyarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürdü. Polisin olayla ilgili çok yönlü olarak soruşturması devam ediyor. (DHA)

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more