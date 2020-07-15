15 Temmuz şehitleri tüm yurtta anılıyor

15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde Türkiye'nin 81 ilinde çeşitli noktalarda etkinlikler düzenleniyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde tüm yurtta çeşitli programlarla şehitler anılıyor.

Darbe girişimi sırasında 34 vatandaşın şehit olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne dev bir Türk bayrağı asıldı.

VALİ YERLİKAYA’DAN ZİYARET

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti. Beraberindekilerle birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu yakası kısmında bulunan anıta gelen Yerlikaya, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı’nın okuduğu Kuran-ı Kerim’i dinledi ve dua etti.

Yerlikaya, şehit olanların isimlerinin yazılı olduğu duvarın önünde dua ettikten sonra anıttan ayrıldı.

ŞEHİTLER ANITINA YÜRÜYÜŞ

Saffet Gümüş isimli vatandaş da İstanbul Valiliği’nden aldığı izinle elindeki dev Türk bayrağıyla Esenyurt’taki Recep Tayyip Erdoğan Parkı'ndan ’15 Temmuz Şehitler Anıtı’na yürüyüş gerçekleştirdi.



HALİSDEMİR’İN KABRİNE KOŞU

Nevşehir Belediyesi’nin etkinlikleri çerçevesinde, ‘Kapadokya Kaplanları’ adlı grup, darbe girişiminin seyrinin değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Çukurkuyu beldesindeki kabrine koşarak, darbe girişimini kınıyor.

Sabah saat 05.30'da Nevşehir Belediye Başkanlığı binası önünden Kapodokya Kaplanları’nın koşusunun startını veren Vali İnci Sezer Becel “15 Temmuz ile özdeşleşmiş olan Ömer Halisdemir o gecenin kahramanlarından bir tanesi. Kapadokya Koşu Kaplanları, Ömer Halisdemir'in kabrine kadar koşacak. Hain darbe girişimini bu şekilde kınayacaklar. Bayrağımıza ve milletimize sahip çıkıldığını gösterecekler” dedi.

Belediye Başkanı Arı ise Türk milletinin 15 Temmuz'dan çıkardığı derslerle geleceğe daha emin adımlarla ilerlediğini kaydetti. (DHA-İHA)