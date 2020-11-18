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15 yaşındaki genç, arkadaşı tarafından ayağından vuruldu

Denizli’de, bir kokoreççide yemek yiyen beş arkadaş arasında çıkan tartışmada kan aktı. Diğer 4 arkadaşıyla tartışan 15 yaşındaki V.O., gruptan ayrılıp elinde silahla dönen E.H. tarafından ayağından vuruldu. 

Güncellenme: 09:11, 18/11/2020
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15 yaşındaki genç, arkadaşı tarafından ayağından vuruldu

Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi’nde, 15 yaşındaki V.O., akşam saatlerinde yemek yemek için bir kokoreççiye oturdu. V.O’nun tartışmalı olduğu 4 arkadaşından E.H. elinde poşette sarılı vaziyette olan silah ile içeriye girdi.

Silahı ateşleyen E.H., V.O.’yu ayağından vurdu. İşletme sahibi ilk müdahaleyi yaparken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı V.O'yu Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan 4 şahıs için arama çalışması başlattı. Şahıslardan 2'si yakalanırken, 2'sinin arama çalışmasının ise devam ettiği belirtildi. (İHA)

Denizli Polis Sağlık
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