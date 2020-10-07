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15 yaşındaki kızı taciz etti, sağır ve dilsiz numarası yaptı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 15 yaşındaki kız çocuğuna elle tacizde bulunan Ebubekir Ö. (39), çevredekiler tarafından yakalandı. Polise teslim edilen zanlı sağır ve dilsiz gibi davrandı...

10:59 -
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Darıca Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi Cumhuriyet Meydanı´nda dün kaldırımda arkadaşıyla birlikte yürüyen Z.R.’nin arkasından yaklaşarak elle tacizde bulunan Ebubekir Ö., daha sonra hızla kaçmak istedi. Bu sırada durumu fark eden bir vatandaş, Ebubekir Ö.´yü yakaladı.

Ebubekir Ö. devriye görevinde bulunan polis ekibine teslim edildi. Şüpheli, polisleri görünce sağır ve dilsiz gibi davranmaya başladı.

Bir süre sonra konuşan Ebubekir Ö.´nün yaptığından pişmanlık duyduğunu ve her şeyin bir anda olduğunu söylediği öğrenildi. Mağdur Z.R.´nin, annesi ile adliyeye giderek şikayetçi olduğu belirtildi.

AYNI SUÇTAN SABIKASI VAR

Ebubekir Ö.´nün, daha önce aynı suçtan sabıkası olduğu ve ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü belirtildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Polis taciz
Son güncelleme: 11:20 07.10.2020
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