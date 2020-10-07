15 yaşındaki kızı taciz etti, sağır ve dilsiz numarası yaptı

Darıca Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi Cumhuriyet Meydanı´nda dün kaldırımda arkadaşıyla birlikte yürüyen Z.R.’nin arkasından yaklaşarak elle tacizde bulunan Ebubekir Ö., daha sonra hızla kaçmak istedi. Bu sırada durumu fark eden bir vatandaş, Ebubekir Ö.´yü yakaladı.

Ebubekir Ö. devriye görevinde bulunan polis ekibine teslim edildi. Şüpheli, polisleri görünce sağır ve dilsiz gibi davranmaya başladı.

Bir süre sonra konuşan Ebubekir Ö.´nün yaptığından pişmanlık duyduğunu ve her şeyin bir anda olduğunu söylediği öğrenildi. Mağdur Z.R.´nin, annesi ile adliyeye giderek şikayetçi olduğu belirtildi.

AYNI SUÇTAN SABIKASI VAR

Ebubekir Ö.´nün, daha önce aynı suçtan sabıkası olduğu ve ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü belirtildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.