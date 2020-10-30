15 yıl sonra helallik istedi

Buldan ilçesi Yenicekent Mahallesi’nde tütün fidesi üretip geçini sağlayan Recep Erdin ve eşi Fatma Erdin 15 yıl önce bir vatandaşa fide sattı.

Aradan birkaç gün geçtikten sonra fidelerin bir kısmının tutmadığını bahane eden müşteri, paranın 15 yıl önceki değeri olan yaklaşık on milyonunu ödemedi.

15 yıl zaman sonra fideleri satın alan kişinin eşi, vicdanın rahat etmediğini mektupla dile getirerek bir vatandaş vasıtasıyla 500 TL'yi Erdin çiftine gönderip haklarını helal etmelerini istedi.

“BİZ ZATEN HARAM ETMEMİŞTİK Kİ”

Gelen mektup sonrası hiçbir zaman haklarını haram etmediklerini belirten Fatma Erdibn, “15 yıl önce biz dedenle suladık, ilaç attık, büyüttük ve 10 TL'miz kalmıştı. Demek ki 10 TL'yi 500 TL olarak göndermiş. Biz zaten o zamanda hakkımızı helal etmiştik. Çok sağ olsun ve Allah razı olsun. Çok dürüst insanlarda varmış. Allah'ım iyi insanlarla buluştursun ve böyle insanlara Allah bereket versin” dedi.

Böyle bir olaya vesile olduğu için çok memnun olduğunu dile getirerek vatandaş, “Allah'ın izni ile böyle vatandaşlar olduğu sürece bizim ülkemizin sırtını kimse yere getiremez. Sağ olsunlar ve yengem de hakkını helal ediyor zaten” diye konuştu. (İHA)