15 yıllık cinayet davasında sürpriz tanık: Eski kocam itiraf etti

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi Menzil Sitesi’nde oturan 1 çocuk annesi Filiz G.’nin, 16 Mart 2005 tarihinde evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, olayın şüphelisi olabileceği değerlendirilen D.K.’yi geçen yıl mart ayında gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen D.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. D.K., 8 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

‘ESKİ KOCAM CİNAYETİ İTİRAF ETTİ’

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla D.K.’nin yargılaması devam ederken, mahkemeye önce dilekçe veren, ardından tanık sıfatıyla duruşmaya katılan evli 2 çocuk annesi E.A., Filiz G.'yi, 30 yıl evli kalıp 10 ay önce boşandığı İ.S’nin öldürdüğünü iddia etti.

Filiz G. ile ilişkisi olduğunu eşinin ağzından duyduğunu anlatan E.A., eşinin boşandıktan sonra ‘O kadını öldürdüğüm gibi seni de öldüreceğim’ sözleriyle cinayeti itiraf ettiğini öne sürdü.

Olay tarihinde 9 yaşında olan Filiz G.'nin üvey kızı A.Ö.’nün ifadesinde, evlerinde gördüğü ve eşkalini verdiği kişinin İ.S. ile örtüştüğünü söylediğini aktaran E.A., duruşmada şunları söyledi:

* 2005 yılında olay günü eve geldiğinde tedirgin hareketler sergiliyordu. Arkadaşı olan H.A. ile birlikte ev dışında da telaşlı halleri dikkatimi çekmişti. ‘Ne oldu?’ diye sorduğumda, bir şey söylemedi.

* Ertesi gün onu karakoldan çağırmışlar. İfade vermiş. Neden karakola çağrıldığını sorduğumda, işiyle ilgili bir konu hakkında ifadesine başvurulduğunu söylemişti.

Ben durumdan şüphelendim ve karakoldan bu konuda bilgi talep ettiğimde, Filiz G. isimli bir kadının öldürüldüğünü, eşimin bu olayla ilgili ifade verdiğini öğrendim.

Akşam eşime sorduğumda Filiz’in hayat kadını olduğunu, kendisi ile daha önce birlikte olduklarını, kendisine kurbanlık aldığını ve maktulün kurbanlık parasını ödemediğini söyledi.

Hatta ölüm olayından bir gün önce maktul ile tartıştıklarını ve bu nedenle de ifadeye çağrıldığını belirtti. Ancak kendisi maktulün öldürüldüğü saatlerde bir marketten yapmış olduğu alışveriş fişini karakola sunmasıyla serbest kalmış. Ayrıca bana katilin yakalandığını söyledi

Eski eşiyle huzurlu bir evlilik hayatlarının olmadığını, sürekli şiddet gördüğünü anlatan E.A., “Maktulün ölümünden sonra eşim 1 yıl boyunca benimle iyi geçindi. Bu durum dikkatimi çekmişti. En son 2019 Aralık ayında eşimin beni bir başka kadınla aldattığını öğrendim. Ben bu durumu birlikte olduğu kadının kocasına söyleyeceğimi ifade edince yine aramızda şiddetli tartışma yaşandı. 2020 Şubat ayında anlaşmalı boşandık. Mart ayında İstanbul’a çocuğumun yanına gittim” dedi.

‘FİLİZ’İ ÖLDÜRDÜM, SENİ DE ÖLDÜRECEĞİM’

5-6 ay önce eski eşinin arkadaşı olan H.U.’yu aradığını sözlerine ekleyen E.A., “Kendisini aramamın sebebi, boşanmamız ile ilgili hakkımda asılsız iftiralarda bulunmasıydı. Bu konuyu konuşurken H.U. bana, İ.S.’nin Filiz G. olayında yalan söylediğini, eski eşinin Filiz’in öldürülme olayında ilgisi bulunduğunu ağzından kaçırdı. Ardından telefonu kapattı. Sonrasında ölüm olayını internetten araştırdım. Davayı takip eden avukat İsmail Duygulu ile irtibata geçtim ve davanın sürdüğünü öğrendim. İ.S.’yi aradım ve katilin hala bulunamadığını söyledim. O da bana ‘Olay günü üzerimden çıkan market fişi beni kurtardı. Yanımda çalışan arkadaşlarım da benim lehime ifade verdi. Sen bir şey yapamazsın. Filiz’i öldürdüm, seni de öldüreceğim’ dedi. Bu konuşmadan sonra İ.S.’nin yanında çalışan İ.C.’ye ulaştım. O da bana, İ.S.’nin o tarihlerde kendisine ‘Birlikte aynı yönde ifade verelim. Karakol karakol dolaşmayalım’ dediğini aktardı. Ayrıca, İ.S.’nin işe gelmediği zamanlarda adı geçen marketten kendilerinin de alışveriş yaptığını ve fişleri İ.S.’ye verdiklerini söyledi. Ben de bu olayın üzerine dosya kapsamında bulunan dilekçeyi verme zorunluluğu hissettim” diye konuştu.

Mahkeme, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi. (DHA)