16 Eylül Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte Şans Topu’nda haftanın rakamları…

Her hafta çarşamba akşamı düzenlenen Şans Topu çekilişinde 34 top arasından belirlenen 5+1 doğru rakamı bilenler büyük ikramiyeye hak kazanıyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI

Milli Piyango tarafından düzenlenen Şans Topu’nun 7. çekiliş sonuçları şu şekilde; 11-12-22-25-33-13+13

BÜYÜK ÖDÜL TUTARI

Şans Topu’nun bu haftaki büyük ödül miktarı 722 bin 238 TL olarak açıklandı.

ŞANS OYUNLARI HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango’nun yenilenen sistemleriyle birlikte şans oyunlarının oynandığı günlerde de güncelleme yapıldı. Buna göre,

-Pazartesi günleri, On Numara ve Çılgın Sayısal Loto çekilişi,

-Salı günleri, Süper Loto çekilişi,

-Çarşamba günleri, Şans Topu, Çılgın Sayısal Loto,

-Perşembe günleri, Süper Loto,

-Cuma günleri, çekiliş yok,

-Cumartesi günleri, Çılgın Sayısal Loto,

-Pazar günleri, Süper Loto çekilişleri düzenlenmektedir.