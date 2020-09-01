16 yaşındaki Nazar İstanbul’da kayboldu, haberi Kayseri’den geldi: Namusumuz oldu

Ailesiyle birlikte yaşadığı Alibeyköy’den 6 gün önce ayrılan ve bir daha haber alınamayan Nazar Defci’nin Kayseri'de olduğu iddia edildi. Bunun üzerine genç kızın ailesi kızlarını Kayseri’de aramaya başladı. Kızlarının bulunması için vatandaşlara da çağrıda bulunan aile, kızlarından gelecek haberi bekliyor.

6 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Defci Ailesi’nin yakını olan Kadir Sancur, genç kızdan 6 gündür haber alamadıklarını ifade ederek, “İstanbul’dan ayrılan Nazar’dan haber alamıyoruz. Aile çok perişan. Savcılığa ve polise kayıp başvurusunda bulunduk” dedi.

“BENDEN AYRILIRSAN SENİ ÖLDÜRÜRÜM”

Kaybolan kızın yengesi Sultan Defci ise, şöyle konuştu:

* Perşembe günü Alibeyköy’den yanıma gelmek için evden çıkmış ama bir daha eve gelmemiş. Telefonlarından bizi engellemiş. Arkadaşlarının bize söylediği bir arkadaş tarafından tehdit edilmiş. “Benden ayrılırsan seni öldürürüm” diye mesaj atıldı.

* Bu tehdit mesajlarını savcılığa verdik. Cuma günü bir telefon geldi, “Kızınız Kayseri’de bulunuyor. Kız bizim namusumuz oldu, artık kızı sizlere vermeyeceğiz. Kızınızla evleneceğiz, gelin Kayseri’ye tanışalım, düğün için hazırlık yapalım” dediler. (İHA)