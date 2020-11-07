17 Ağustos’tan 21 sene sonra yıkım yazısı gitti!

İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) 3 Mart 2020 tarihinde “ivedi” kodu ile 1999 Marmara depreminde orta hasar gören yapılarla ilgili İBB Başkanlığı, 39 ilçenin kaymakamlık, belediye başkanlığı ve emniyet birimlerine yazı gönderdi.

Yazı ile birlikte, İstanbul'da gerek güçlendirme kredisi kullanan ve gerekse hiç başvurusu bulunmayan ve halen orta hasarlı görülen binaların listesi belediyelere iletildi. Belediyelerden; bu binaların güçlendirme işlemini tamamlayıp tamamlamadığının belirlenmesi istendi. Güçlendirilmesini tamamlanmadığı tespit edilen binalara 3 ay içinde işlemlerini bitirmesi için süre verilmesi, güçlendirme yapmayan binaların süre bitiminde yıkım işlemlerinin başlatılması talep edildi.

Yazı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya imzası ile gönderildi. Talimat doğrultusunda 1999 depreminin en çok hasar verdiği Avcılar'da mevzuata uygun güçlendirilmeyen “orta hasarlı” durumdaki 245 binaya tebligat gönderilerek 15 Kasım'a kadar süre verildi. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli “Tebligat dışında vatandaşlara SMS attık” dedi.

KIYAMETİ BEKLEMEYELİM SEFERBERLİK BAŞLATALIM

İBB Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı, büyük depremi bekleyen İstanbul'da genel bir deprem tatbikatı yapılması ve her ay tekrarlanması önerisinde bulundu. Tatbikat yapılmadığı için depremde kaos yaşanacağını belirten Sarı “Acil ulaşım yolları kapanacak.

Toplanma alanlarına nasıl gidileceği, o alanlarda nasıl davranılacağı, alan sorumlularının iletişim bilgilerinin paylaşılması önem taşıyor” dedi. İstanbul'da bir iş gününün “Tatbikat günü” ilan edilmesini öneren Sarı şöyle konuştu: Toplumun farkındalığı için tatbikat elzem. 1999'da yaşanan kaosun tekrar etmemesi için kollar sıvanmalı. Kıyameti beklemek yerine seferberliği başlatmamız gerekiyor. Japonya'da her aileyi 3 gün idare edebilecek bir deprem çantasını devlet veriliyor. İstanbul'da da müteahhitler sattığı daire başına deprem çantası versin.