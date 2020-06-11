’17 Aralık Kumpas Davası’nda 61 sanık hakkındaki karar onandı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık soruşturmasında ‘kumpas' kurup usulsüzlükler yaptıkları iddiasıyla eski emniyet müdürleri Nazmi Ardıç, Yakub Saygılı ve Kazım Aksoy'un da aralarında bulunduğu 6'sı firarı 67 sanığın yargılandığı davayı geçtiğimiz yıl Mart ayında karara bağlamıştı.

15 İSME MÜEBBET HAPİS

Mahkeme, Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu ve Nazmi Ardıç'ın aralarında bulunduğu 15 sanık hakkında “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar vermişti. 22 sanık ise, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 2 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmıştı.

KİMLERE MÜEBBET VERİLDİ? Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu, Nazmi Ardıç, İbrahim Şener, Mehmet Akif Üner, Arif İbiş, İsmail Arpacı, Mustafa Demirhan, Mehmet Sait Sevinç, Ahmet Kalender, Ahmet Üzümcü, Ayhan Arıkanoğlu, Duran Denizci ve Adem Atik'in 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verilmişti.

6 İSMİN DOSYASI AYRILDI

Mahkeme 24 sanığın beraatine karar verirken, sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski emniyet müdürü Hamza Tosun, ABD’deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz, eski polisler Alparslan Çalışkan, Sinan Sağyalavaç ve Hayri Akın’ın dosyalarının firari olmaları nedeniyle ayrılmasına karar vermişti.

MAHKEME KARARI ONADI

Dosyanın İstinaf Mahkemesi'ne taşınmasının ardından, dosya üzerindeki incelemesini tamamlayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi toplamda 37 sanık hakkında verilen hapis cezalarını ve 24 sanık hakkındaki beraat kararını onadı.