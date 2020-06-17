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17 Haziran Şans Topu sonuçları sorgulama! İşte Şans Topu’nda kazanan rakamlar…

Şans Topu'nun bu haftaki sonuçları açıklandı. MPİ tarafından yapılan Şans Topu ve internet üzerinden oynanan Süper Şans Topu'nda şaslı rakamlar belli oldu. Geçtiğimiz hafta iki bilete kişi başı 403 bin TL ikramiye dağıtılmıştı. Bu akşamki Şans Topu'nda büyük ödül 804 bin TL olarak belirlendi. İşte 17 Haziran 2020 Şans Topu sonuçları sorgulama....

21:39 -
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17 Haziran Şans Topu sonuçları sorgulama! İşte Şans Topu’nda kazanan rakamlar…

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen Şans Topu’nun 992. hafta çekilişi bu akşam yapıldı. Şans Topu’nda bu hafta büyük ikramiye tutarı 804 bin TL olarak açıklandı. Şans Topu ve internet üzerinden oynanan Süper Şans Topu sonuçlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Şans Topu’nda 992. hafta sonuçları belli oldu. Şans Topu’nda bu haftanın şanslı rakamları şu şekilde; 4-10-19-20-30-4

SÜPER ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Şans Topu’yla internet üzerinden oynanan Süper Şans Topu için tek bir çekiliş düzenleniyor ve aynı rakamlar geçerli oluyor. Süper Şans Topu’nda büyük ikramiye ise 87 bin TL olarak belirlendi.

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Son güncelleme: 22:01 17.06.2020
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