17 Haziran Şans Topu sonuçları sorgulama! İşte Şans Topu’nda kazanan rakamlar…

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen Şans Topu’nun 992. hafta çekilişi bu akşam yapıldı. Şans Topu’nda bu hafta büyük ikramiye tutarı 804 bin TL olarak açıklandı. Şans Topu ve internet üzerinden oynanan Süper Şans Topu sonuçlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Şans Topu’nda 992. hafta sonuçları belli oldu. Şans Topu’nda bu haftanın şanslı rakamları şu şekilde; 4-10-19-20-30-4

SÜPER ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Şans Topu’yla internet üzerinden oynanan Süper Şans Topu için tek bir çekiliş düzenleniyor ve aynı rakamlar geçerli oluyor. Süper Şans Topu’nda büyük ikramiye ise 87 bin TL olarak belirlendi.