17 Ocak Cuma mesajları: En yeni ve resimli cuma mesajları paylaş

Müslümanların iple çektiği, hem ibadet hem de iyi dileklerin paylaşıldığı cuma günü geldi. Cuma günlerinin vazgeçilmezi haline gelen ve bir çok kişinin tercih ettiği cuma mesajlarını sayfamızda sizler için hazırladık. En güzel, yeni ve resimli cuma mesajlarını haberimizden seçebilir, mobil cihazlarınızdan kolayca paylaşabilirsiniz. İşte 17 Ocak en anlamlı ve resimli cuma mesajları.

EN GÜZEL VE YENİ CUMA MESAJLARI

Müslümanlar eş, dost ve akrabalarını hatırlamak iyi temennilerde bulunmak istiyor. Haberimizden çeşitli cuma mesajlarına ulaşabilirsiniz. Herkese hayırlı Cumalar…

Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

Cuma günü yapılan ibadetlere iki kat sevap verilir. Müslümanlar Cuma gününü haftanın en hayırlı günü olarak kabul ediyor. Cuma gününde sevdiklerini bu özel güne eriştiği için kutlamak oldukça önemlidir.

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Cuma günün mübarek olsun.

Ey Nefsim Şeytana Yem Olmak mı Yoksa Cennette Gül Olmak mı Niyetin, Bırak Yakamı Secde Edeyim Sen Huzura Er, Ben İmanla Öleyim. Hayırlı Cumalar.

Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar.

Asırlar boyu bizi bir arada tutan, kardeş kılan merhamet ve hoşgörüden ayrılmamak temennisiyle… Hayırlı Cumalar.

Ey Allah’ım! Senin rahmetini umuyorum. Beni göz açıp kapayıncaya kadar da olsa nefsimle başbaşa bırakma. Halimi tümüyle düzelt, Senden başka İlah yoktur. Cumamız mübarek olsun.

Kalbinizden gecen tüm dua’lar, dilinizden amin olarak dökülsün inşallah. Hayırlı cumalar… Mevlana diyor ki; dua edecek güzel bir gönlün yoksa güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar…

– Cumamız mübarek dualarımız ve tövbelerimiz kabul olsun. Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun. Allah cumanızı kabul ve mübarek eylesin.

– İmkanların bittiği yerde iman vardır. Derdin ne kadar büyük olursa olsun, derdinden büyük ALLAH vardır.

– Ey Rabbimiz bugün de sana kuI oIarak eI açıyoruz. Bugün bütün şerIeri bizIerden uzak eyIe. Sürpriz beIaIardan bizIeri koru. MutIuIukIarı, huzurIarı ve güzeIIikIeri hayırIı bir şekiIde ver. Ve bizi bugün sevdikIerimizden ayrı koyma. DuaIarınızı bekIer, hayırIı cumalar dilerim.

– Allah’ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (S.a.v) şefaatı üzerinize olsun. Cumanız Mübarek Olsun.

– Allah’tan bir dua gibi Peygamber’den bir amağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…

– Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir koşarak çıkanlar nefes darlığı hisseder. Hayırlı cumalar…

CUMA HUTBESİ-17 OCAK 2020

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL MEDYA AHLAKI

Muhterem Müslümanlar!

Yüce dinimiz İslam'ın ana gayesi, yeryüzünün en şerefli varlığı olarak yaratılan insanın can, mal, akıl, ırz ve inancını korumaktır. İslam, bu beş temel değeri dokunulmaz kabul eder. Hangi sebeple olursa olsun bu değerlerin zarar görmesine rıza göstermez. Hayatın bütünü için geçerli olan bu durum teknolojiyi kullanırken de, internet ve sanal âlemde gezinirken de aynıdır.



Aziz Müminler!

Teknolojiyi dinin güzel saydığı, ahlakın onayladığı ve akl-ı selimin doğru bulduğu şekilde kullanmak mümince bir duruşun gereğidir. Bu alanı amaçsız, verimsiz ve kontrolsüz bir mecra olarak görmek ise İslam'ın korunmasını emrettiği beş temel değeri ihlal etme anlamı taşır. Zira teknolojinin bilinçsiz kullanımı, kişinin sağlığını tehdit ederek canına, maddi kayba uğramasına neden olarak malına zarar vermektedir. Gayr-i ahlâkî yönelimlerle iffetini, aşırı ve sapkın ideolojilerle inancını zedelemektedir. Düşünme ve idrak etme kabiliyetini bozmakta, akli melekelerini zayıflatmaktadır.



Kıymetli Müslümanlar!

Allah'ın verdiği aklı ve hammaddeyi kullanarak teknoloji üreten insan, bunu iyilik yolunda kullanmakla sorumludur. Eğer teknolojiyi kullanarak helal kazancın yerine kumara, tasarrufun yerine israfa, iffetin yerine ahlaksızlığa, merhametin yerine şiddete yöneliyorsa, büyük bir yanlışın içerisindedir. Kendi eliyle fesadı yaygınlaştırıyor, geleceğini tehlikeye atıyor demektir. Diğer yandan telefon, televizyon ya da bilgisayar ekranının önünde vaktini heba ediyorsa, kendisine, ailesine ve Rabbine karşı vebal altına girmektedir. Maalesef aynı çatı altında ama birbirinden habersiz yaşayan ailelerin sayısı her geçen gün artıyor. İnsanoğluna zaman kazandırması gereken teknoloji, günümüzde zaman kaybetmenin ve vakit öldürmenin en aldatıcı tuzağı haline geldi. Hâlbuki Peygamber Efendimiz (s.a.s) bu hususta bizleri şöyle uyarmaktadır: “İki nimet vardır ki insanların çoğu onları değerlendirme hususunda aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”i



Değerli Müminler!

Hepimizin hayatında yerini alan internet ve sosyal medya, başıboş, ilkesiz ve sorumsuz bir alan olmamalıdır. Müslümana yakışan daima sorumluluk bilinciyle hareket etmek, Rabbinin koyduğu sınırlara uymaktır. Her durumda gerçeğin ve doğrunun yanında yer almaktır. Unutmayalım ki normal hayatta olduğu gibi internet ve sosyal medyada da insanların haklarını ve özel hayatlarını ihlal etmek haramdır. Mahremiyete saygı göstermeyen her adım Kur'ân'ın, “Birbirinizin kusurlarını ve mahremini araştırmayın.”ii emri ile çelişir. Günlük hayatta yalan söylemek, insanları karalamak, iftira atmak nasıl günahsa, yayın dünyasında ve sosyal medyada da aynı şekilde günahtır. Âlemlerin rabbi olan Allah, sanal âlemde de bizleri görmektedir. Oradaki söz ve davranışlarımızdan da bizi hesaba çekecektir. Hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur.”iii



Aziz Müslümanlar!

Bugün bizler için teknolojiden tamamen uzak bir hayat sürmek elbette mümkün değildir. Zaten İslam'ın da böyle bir talebi yoktur. Ancak teknolojiyi helal-haram hassasiyeti taşıyarak, ahlaki ilkeleri koruyarak, insan hak ve özgürlüklerini ihlal etmeden kullanmak öncelikli sorumluluğumuzdur. Böylece vaktimizi daha verimli ve emeğimizi daha anlamlı hale getirebiliriz. Yeryüzünü iyilikten ve huzurdan yana imar edebiliriz. Yeter ki her nimet gibi teknolojiyi de Cenâb-ı Hakk'ın koyduğu ölçü ve sınırlara riayet ederek kullanalım.



Kıymetli Müminler!

Hutbemi bitirirken önemli bir hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Malumunuz ilk ve orta dereceli okullarımız bugün yarıyıl tatiline giriyor. Başkanlığımız, yarıyıl tatilinde yavrularımızın ibadet alışkanlığını pekiştirmek için tüm camilerimizde “Camiyi Seviyoruz, Namazla Buluşuyoruz” şiarıyla bir program uygulayacaktır. Bu vesileyle çocuklarımızı ve gençlerimizi aileleriyle birlikte camilerimize bekliyoruz. Başta velilerimiz olmak üzere bütün cemaatimizin bu konuda duyarlı davranacağına inanıyoruz. Rabbim bizlere göz aydınlığımız olacak nesiller ihsan eylesin ve bizi muttakilere önder kılsın!