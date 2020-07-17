17 Temmuz Cuma mesajları ve sözleri! Kısa, anlamlı, özlü ve resimli cuma mesajları…

İslam dünyasında haftanın bayram günü olarak kabul edilen cuma günü geldi. Milyonlarca Müslüman bu özel günde ibadetlerini yaparak dualar ediyor ve hayırlı olmasını diliyor. Cuma günü geldiğinde ibadetlerin yanı sıra mesajlar da yakınlar ile paylaşılıyor. Binlerce kişi cuma mesajlarıyla güzel bir cuma gününün geçmesi için birbirlerine temennide bulunuyor. Sizler de cuma gününe özel olarak hazırladığımız haberimizden resimli, anlamlı kısa ve özlü cuma mesajlarını seçebilir sevdiklerinize iletebilirsiniz. İşte 17 Temmuz Cuma mesajları…

CUMA MESAJLARI

– Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

– Allah'ın selamı rahmeti, bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız mübarek olsun! Hayırlı Cumalar.

– Allah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol oIlun! Hayırlı Cumalar…

-Cennet bahçelerinin gülleri yüzüne, bülbüllerin nağmeleri diline, Allah sevgisi gönlüne, bu güzel günün bereketi üzerine olsun. Hayırlı nurlu cumalar.

-Ey İnsanoğlu! Gaflet uykusundan uyanın! Bekliyor bizi bu o dehşetli günler tövbe edin kardeşler Allah affeder..Hayırlı Cumalar.

* “İnsanoğlu, kainatı ve Rabbin yarattıklarını korumayı kendine bir görev bilmeli. Hayırlı cumalar”

* “Dilinizden doğru, gönlünüzden merhamet, aklınızdan adalet eksik olmasın. Hayırlı cumalar”

* “Kapınıza gelen bir kediye, camınıza konan bir kuşa sırtınızı dönmeyin. Unutmayın ki bu evren bizler kadar onların da. Cumanız mübarek olsun”

* “Rabbim, dilimizden duayı, elimizden Kur’anı eksik etme… Hayırlı cumalar”

* “Kalp kırmayı bıraktığımız, birlik olduğumuz bir cuma günü olması dileğiyle”

* “Bugün aklımızı ve kalbimizi arındırma günü. Hayvanlara eziyet etmediğimiz, kul hakkı yemediğimiz ve doğayı koruduğumuz bir gün olsun. Hayırlı cumalar.”

– Yakınlık ne zamanla ne mekanla sınırlıdır… Eller Allah’a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir… Aklımda yüreğimde ve duamdasınız… Cumanız mübarek olsun…

– Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı Cumalar dilerim.

– Asırlar boyu bizi bir arada tutan, kardeş kılan merhamet ve hoşgörüden ayrılmamak temennisiyle… Hayırlı Cumalar.

– Müslümanlar eş, dost ve akrabalarını hatırlamak iyi temennilerde bulunmak istiyor. Haberimizden çeşitli cuma mesajlarına ulaşabilirsiniz. Herkese hayırlı Cumalar…

MÜSLÜMANLAR CUMA GÜNÜ NELER YAPAR?

Müslüman inancına sahip kişilerin cuma günü yapmaları gerekenler şöyle sıralanmıştır;

1- Cumayı perşembeden karşılamalı. Perşembe ikindiden sonra istigfar etmeli. Kur’an-ı kerim ve Yasin suresini okumalı. Bir hadis-i şerifte, (Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın günahları affedilir) buyurulmaktadır. (İsfehani)

2- Cuma gecesi ehli ile gusletmeli. Peygamber efendimiz, (Cuma günü gusledenin günahları affolur) buyurmaktadır. (Taberani)

3- Cuma namazına erken gitmeli, ilk safta yer almalı. Namaz kılanın önünden geçmemeli. Hatip minbere çıkınca, konuşmamalı.

4- Az da olsa sadaka vermeli. Çoluk çocuğunun nafakasını bol vermeli.

5- Cuma günü duanın kabul olduğu vakti bulmak için hep ibadet etmeli.

6- Cuma günü çok salevat-ı şerife getirmeli. Bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki:

(Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur.) [Dare Kutni]

7- Ana babanın ve evliyanın kabirlerini ziyaret etmeli. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:

(Ana-babasının kabrini, Cuma günleri ziyaret edenin günahları affolur. Haklarını ödemiş olur.) [Tirmizi]

8- Cuma günü sevinmek, herhangi bir müslümanın Cumasını tebrik etmek iyi olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Cuma günü, kuşlar ve vahşi hayvanlar birbirine “Selamün aleyküm, bugün Cuma günüdür” derler.) [Deylemi]

17 TEMMUZ CUMA HUTBESİ: KURBANINI PAYLAŞ, KARDEŞİNLE YAKINLAŞ



Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Her ümmet için, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. Şu halde yalnız O'na teslim olun. İhlasla boyun eğenleri müjdele.””

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: “Âdemoğlu kurban bayramı günü, Allah katında kurban kesmekten daha güzel bir amel işleyemez”



Aziz Müminler!

İslam âlemi olarak bir Kurban bayramına daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yüce Rabbimiz, sağlık, afiyet ve huzur içinde bayrama ulaşmayı bizlere nasip eylesin!



Kıymetli Müslümanlar!

Kurban, Rabbimizin bizlere emir ve lütfettiği, Sevgili Peygamberimizin bizzat uygulayarak öğrettiği kadim bir ibadettir. Allah yolunda samimiyetin, fedakârlığın ve cömertliğin en güzel ifadesidir. Kurban, kurbiyettir. Rabbimize yakın olma ve rızasına kavuşma çabasıdır. Allah yoluna adanmışlığın, takva ve sadakatin, itaat ve teslimiyetin sembolüdür. Nitekim Cenâb-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: “Kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. O'na ulaşacak olan yalnızca takvanızdır.”

Değerli Müminler!

Kurban, aynı zamanda kardeşlerimizle yakınlaşmaktır. Vefa duygusuyla nimete şükretmek, infak ahlakı ile nimeti paylaşmaktır. Kurban iyiliği yaygınlaştırmaktır. Dayanışma ruhunu canlı tutmak, sevgi ve dostluğu pekiştirmektir. Kurban, coğrafyaları aşan merhamet köprüleri inşa etmektir. Hiç tanımadığımız gönüllere, bayram sevincini taşımaktır. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, ümmet olmanın idrakine varmaktır.



Aziz Müslümanlar!

Başkanlığımız, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte vekâlet yoluyla kurban kesim faaliyeti yürütmektedir. “Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş” şiarıyla aziz milletimizin emanetlerini büyük bir titizlikle ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Bir hisse kurban, binlerce dua olarak bizlere geri dönecek inşallah! İmkânı olan kardeşlerimizi bu hayır yarışına katılmaya davet ediyoruz. Hutbemi, Resul-i Ekrem (s.a.s)'in şu hadis-i şerifiyle bitiriyorum: “Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için isteyen kimseye verin. Sizi davet edene icabet edin, size bir iyilik yapana karşılığını verin. Eğer onun karşılığını verecek bir şey bulamazsanız, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar dua edin.”