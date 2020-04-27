17 yaşındaki gencin cenaze provası gerçek oldu

Kapılı Mahallesi’nde meydana gelen kazada ‘patpat’ diye tabir edilen tarım aracı ile bahçede çift sürerken bir anda sapana dolanan 17 yaşındaki Beytullah Anık, hayatını kaybetti.

1 YIL SONRA GERÇEK OLDU

Beytullah Anık ve arkadaşlarının geçen yıl okulda cenaze namazı dersi işlediği görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde Anık’ın tabutun içerisinde arkadaşları tarafından cenazesinin kılındığı görülüyor. İmamlık yapan bir arkadaşı Anık için kılınan cenaze namazında helallik istiyor. Görüntülerin son bölümünde ise cenaze aracına taşınıyor.

Anık’ın hayatını kaybettiğini duyan arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.(İHA)